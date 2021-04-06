Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по средней мировой цене в 2021 году с прежних $50,03 до $58,52 за баррель. Об этом говорится в опубликованном 6 апреля докладе фонда.

В 2020 году средняя цена на нефть, по оценке МВФ, составила $41,29 за баррель. В 2022 году она прогнозируется на уровне $54,83 за баррель.

Аналитики фонда отмечают, что имеющиеся сегодня риски для цен на нефть незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту по причине сокращения инвестиций в разведку и добычу.

В МВФ также считают, что замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов нефти утрачивают свое влияние как факторы, приводящие к снижению цен.

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