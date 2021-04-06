Москва, , 17:07 — REGNUM В России для преодоления дефицита доходов малоимущих понадобится не меньше 700 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила ведущий научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. Так она прокомментировала слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что двукратного снижения уровня бедности в России можно добиться раньше 2030 года.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«По информации, предоставленной Росстатом, в 2019 году общий дефицит доходов малоимущих составлял 721,7 млрд рублей. Распространение коронавируса негативно сказалось на реальных денежных доходах населения в 2020 году, поэтому дефицит дохода, вероятнее всего, увеличился, и для его ликвидации потребуется не менее 700 млрд рублей, — сказала Гришина. — Решать проблему бедности необходимо комплексно и с учетом региональных особенностей».

По ее словам, значение имеют как меры финансовой социальной поддержки населения, так и меры на рынке труда, положительно влияющие на повышение уровня занятости и размера трудовых доходов малоимущих граждан.

«Необходимо позаботиться и о создании новых рабочих мест, и о повышении МРОТ, и о создании условий для гибкой занятости отдельных категорий граждан: инвалидов, пенсионеров, матерей с малолетними детьми. К последним относятся такие меры содействия занятости, как строительство детских садов, открытие дополнительных групп для присмотра за детьми, увеличение доступности услуг по уходу за пожилыми людьми», — сказала Гришина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что главной целью правительства РФ должна стать не финансовая стабильность, а жизненный уровень граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист предупредил об опасном снижении в РФ жизненного уровня

Читайте развитие сюжета: Экономист оценил шансы властей РФ снизить уровень бедности до 6,5%