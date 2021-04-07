Берлин, 7 апреля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Руководство Польши, озабоченное восстановлением своего реноме в глазах нового американского президента и его команды, разыгрывает самые необычные варианты политической игры. К чему может привести политический «флирт» Польши с Китаем, рассуждает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Участие в китайских инициативах выглядело для Польши чем-то из области не вполне осуществимого, во всяком случае тогда, когда предыдущий президент США Дональд Трамп разворачивал такие шумные торговые войны с Китаем. Тогда Варшава, изо всех сил старавшаяся быть самым надежным союзником США, дружила с Трампом безоглядно, не задумываясь о последствиях. Но вот власть в Вашингтоне сменилась, и теперь польский маневр в сторону Китая может означать не только поиск новой опоры в изменившимся мире.

Польский проект «Центральной Восточной Европы», «Троеморья» и другие инициативы прошлых лет во многом были направлены на уход из-под слишком прочной опеки европейских соседей Польши, и прежде всего Германии. Но так ли спокойно Берлин будет наблюдать за этими попытками теперь?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Германия не даст Китаю снять сливки с польского молока».