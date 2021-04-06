Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз по динамике мирового ВВП в 2021—2022 годах. Об этом говорится в опубликованном 6 апреля докладе фонда.

В частности, прогноз роста мировой экономики на 2021 год повышен с прежних 5,5% до 6%, на 2022 год — с 4,2% до 4,4%.

В докладе МВФ отмечается, что повышение прогноза отражает результаты дополнительной финансовой поддержки в ряде крупных стран и ожидаемое восстановление экономики во втором полугодии 2021 года на фоне массовой вакцинации от COVID-19.

В фонде также отмечают «продолжающуюся адаптацию всех секторов экономики к сложной ситуации в сфере здравоохранения».

Прогноз МВФ по росту ВВП США в 2021 году повышен с 5,1% до 6,4%, в 2022 году — с 2,5% до 3,5%. Прогноз по росту экономики Китая на 2021 год повышен с 8,1% до 8,4%, на 2022 год — сохранён на уровне 5,6%. Оценка роста ВВП еврозоны в 2021 году повышена с 4,2% до 4,4%, в 2022 году ожидается рост на 3,8%.

Ранее МВФ также повысил прогноз по росту ВВП России в текущем году с прежних 3% до 3,8%.

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