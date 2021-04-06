Таллин, , 16:51 — REGNUM Современный Запад выделяет компенсации предкам рабов и жителей бывших угнетенных колоний, а рабство эстонцев под властью Германии является не меньшей исторической несправедливостью.

Об этом говорится в статье «Америка компенсирует расизм и рабство — а как насчет Германии и эстонского рабства?», опубликованной местным порталом Uued Uudised.

Напоминая, что эстонцы находились под пятой немецких рыцарей и дворян с XIII-го века и вплоть до объявления независимости Эстонской Республики в веке двадцатом, автор статьи призывает поспешить с требованием такой компенсации: «Самим немцам в Германии уже недолго осталось, а арабы и турки не несут ответственности за угнетение эстонцев».

Статья с ироничным подтекстом также требует личных извинений от канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению автора материала, она должна преклонить колени за разгром немецкими рыцарями объединённых эстонских сил 21 сентября 1217 года в Сакала.