Брюссель, , 16:47 — REGNUM 11 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и 1 клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подали заявки на лицензирование на европейские кубки следующего сезона. Об этом 6 апреля сообщает «РБ Спорт».

Заявки на еврокубковые лицензии подали «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Рубин», «Динамо», «Сочи», «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат», а также — «Крылья Советов».

Заседание комиссии по лицензированию УЕФА пройдёт совместно с процедурой лицензирования РФС 11 — 14 мая.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят 5 клубов. Победитель РПЛ выйдет в ЛЧ напрямую.