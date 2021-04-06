Москва, , 16:46 — REGNUM Тому, что с рынка российского госдолга уходят иностранные инвесторы, можно найти как внешние, так и внутренние причины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа упала ниже 20%.

«Повышенная неопределенность развития мировой и национальных экономик предопределяет нестабильность в поведении инвесторов. Они ищут наиболее выгодные условия для своих вложений. Месяцем ранее глобальные инвестиционные интересы повернулись в сторону американских государственных бумаг в связи с улучшением их характеристик. При этом в первую очередь капиталы покинули рынки с формирующимися экономиками, к которым относится российский рынок, — сказала Воронкова. — Кроме того, в глобальном плане чувствуется недостаток ликвидности, так как правительства большинства стран мира продолжают программу поддержки своих экономик».

Скорее всего, как полагает Воронкова, в краткосрочном периоде преодолеть указанный тренд не удастся.

«Это создаст определенные сложности для выполнения бюджетных обязательств, потребует расширения привлечений на внутреннем рынке, что непросто в условиях падения корпоративных и личных доходов в России», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов России разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 355 млрд рублей.