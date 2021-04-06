Таллин, , 16:42 — REGNUM Министерство социальных дел Эстонии переложило на Союз аптек страны решение проблемы контроля выдачи рецептурных лекарств больного другим лицам, аптекари отказываются это делать без финансовой поддержки министерства.

Как сообщил инфопортал гостелерадио Эстонии ERR, основной проблемой является разработка и внедрение единого программного обеспечения для цифровых рецептов, которое позволит контролировать выкуп рецептурного препарата за другого человека в аптеке.

Поводом к спору стало обнаружение Инспекцией по защите данных «бреши» в такой процедуре. Выяснилось, что в электронной аптеке можно получить доступ к списку рецептурных лекарств любого человека, нужно лишь знать его личный идентификационный код. Владельцам аптек было сделано предписание, обязывающее их незамедлительно прекратить подобную практику.

Как следствие, с декабря 2020 года в электронной аптеке невозможно выкупить лекарства, например, для несовершеннолетнего ребенка или матери с ограниченными физическими возможностями. При покупке рецепта для другого лица должно быть либо право представительства, либо официально подтвержденная доверенность.

Пока ни одна из сторон спора не готова нести расходы по созданию такой программы. Предлагается связать электронные данные Регистра народонаселения Эстонии с цифровым Центром рецептов.

Союз аптек Эстонии считает такое решение для себя слишком обременительным.