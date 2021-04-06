Москва, , 16:32 — REGNUM Защитника сборной России по хоккею Алексея Емелина везут в реанимацию института имени Склифософского, сообщает 6 апреля телеграм-канал Baza.

По данным канала, спортсмен находится в тяжёлом состоянии, при этом «его конечный диагноз неизвестен».

Алексей Емелин получил травму 3 апреля в матче КХЛ «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск). После игры хоккеист обратился в одну из больниц Казани с высокой температурой. Там его поместили в инфекционное отделение, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В «Авангарде» рассказали о тяжёлом состоянии, в котором находится капитан команды.

«Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают все, чтобы стабилизировать его положение», — цитирует слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова РИА Новости.