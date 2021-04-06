Минск, , 15:53 — REGNUM Власти Белоруссии абсолютно не притесняют польское меньшинство и Александр Лукашенко готов лично участвовать в решении этноконфессиональных конфликтов. Об этом он заявил на совещании 6 апреля, сообщает пресс-служба белорусского президента.

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Лукашенко заявил о необходимости очень серьезно «поработать над представлением общественности и западным партнерам так называемого польского вопроса».

«На Западе не все понимают, что происходит на самом деле. Соответствующий план, как я уже сказал, реализуется, но надо ускорить эту работу. Следует активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенный и послевоенный периоды, деятельности польских националистических бандформирований (и не только польских) на нашей территории, реваншистских устремлений властей этих государств по возвращению контроля над отдельными территориями и регионами Белоруссии. В Варшаве, например, их до сих пор именуют как «восточные кресы». Официально действующий Союз поляков в Белоруссии, где недавно был избран новый руководитель, должен конструктивно работать на благо нашей страны, способствуя укреплению отношений», — сказал он.

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