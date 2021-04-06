Москва, , 15:45 — REGNUM Российские туроператоры отмечают спрос на туры в Египет на длинные майские праздники. Туристов привлекает теплая погода в это время и места для дайвинга. сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, количество бронирований на майские праздники в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года выросло в два раза (на 50%). При этом отдых на курортах Египта дешево не обойдется из-за отсутствия прямого авиасообщения между двумя странами.

Билет на самолёт «туда-обратно» из Москва в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле стоит от 37 тыс. руб. на одного. Проживание в отеле в течение семи дней обойдется от 18 тыс. до 140 тыс. руб. на двоих в зависимости от звездности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте в 2021 году планируется запустить несколько культурных проектов.

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