Киев, 6 апреля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. На Украине растёт смертность от последствий, вызванных COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 6 апреля во время брифинга.

(сс) Mstyslav Chernov Врач в защитном костюме. Украина

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По его словам, причиной роста смертности стало распространение «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.

«Они (штаммы — ИА REGNUM) более агрессивны. Уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина. Мы видим поражения не только органов дыхательной системы, но и другого: печень, почки, сердечно-сосудистая, центральная нервная система. Это всё очень усложняет процесс лечения», — рассказал министр.

Напомним, ранее Степанов рассказал о «мировой войне» за вакцины против COVID-19. Он также сообщил, что Украина может получить 10 млн доз вакцины дополнительно.