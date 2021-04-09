Москва, 9 апреля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Начальник полеводческой бригады Василий Николаевич Иванов (1925−1947) прошел войну в звании красноармейца мотострелком 51-й гвардейской танковой бригады в 3-й Гвардейской танковой армии.

Василий Николаевич Иванов

Он был призван в январе 1943 г. и после окончания Саратовского пулеметного училища 8 сентября того же года оказался в действующей армии.

22 сентября 1943 г. добровольцем вызвался форсировать Днепр в районе села Григоровка (Черкасская область), чтобы прикрыть основные силы десанта. После того как вся рота Иванова сосредоточилась на правом берегу, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, Василий Николаевич вновь проявил инициативу. Он «первым поднялся в бой с возгласом «За Сталинскую гвардию — за нашу Родину, комсомольцы, за мной!». Блокировавшие десантников немцы не выдержали атаки и отошли. Плацдарм, как отмечалось в представлении, был расширен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2220).

После войны Василий Николаевич демобилизовался из Красной армии. Возвратился на родину. Вернулся к любимой работе в колхозе, где трагически погиб два года спустя.