Москва, , 14:33 — REGNUM Названы регионы, где в рамках программы Rurban Creative Lab будут созданы креативные пространства на месте промзон и заброшенных зданий. Это Ульяновская, Иркутская, Новгородская, Тюменская, Свердловская, Самарская, Новосибирская и Рязанская области, а также Удмуртская республика и Ханты-Мансийский автономный округ. До конца 2021 года в каждом из этих регионов будут запущены по три креативных кластера трёх разных типов на трёх разных территориях, включая сельские.

На участие в Rurban Creative Lab — самой масштабной в России программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий — поступило 3339 заявок из 81 российского региона. Цель проекта — разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с ДОМ.РФ. Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года.

«Сегодня в 55 российских регионах свыше 32 тысяч гектаров промышленных территорий выключены из городской экономики. Там нет людей, нет производств. Как правило, эти локации находятся в центре города либо в очень удобной доступности. Они могут быть комплексно освоены. 20 региональных команд, участвующих в нашей программе, смогли предложить серьезные концепции по ревитализации этих территорий. Федеральная комиссия выбрала 10 из них. Теперь этим региональным продюсерским центрам предстоит серьезная работа — в течение нескольких месяцев создать в своих регионах творческие кластеры разных типов и форматов. Но самое главное — по итогам этого проекта мы хотим сформировать несколько финансово-экономических и управленческих моделей, которые в дальнейшем могут тиражироваться в части вовлечения в экономику регионов тех промышленных территорий, которые сейчас не используются», — отмечает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Виталий Мутко, — Молодые люди сейчас нередко стремятся покинуть родные места, поэтому очень важно привлекать их к работе над городами, в которых захочется остаться» «Наша совместная программа с АСИ даст положительный эффект сразу по нескольким направлениям. Во-первых, важно, что продолжается работа над преобразованием пустующих территорий, что они в скоро будущем будут активно задействованы в городской жизни. Будущие общественные пространства должны стать знаковыми и для горожан, и для туристов. Это положительно отразится на качестве среды проживания в конкретных населенных пунктах, ускорит развитие местной экономики, позволит сохранить в регионах перспективные кадры, — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ , — Молодые люди сейчас нередко стремятся покинуть родные места, поэтому очень важно привлекать их к работе над городами, в которых захочется остаться»

На сегодняшний день крупные креативные кластеры работают в 28 городах России. Общая площадь занимаемой ими недвижимости составляет 1,65 млн кв. метров.

Свыше половины (59%) таких пространств сосредоточено в Москве, они занимают 5,2% рынка офисной недвижимости столицы. В Санкт-Петербурге расположено 17% от всех креативных кластеров страны общей площадью 273 тыс. кв. метров.

«Москва и Санкт-Петербург стали первыми российскими городами, где на площадках предприятий и фабрик, которые уже не использовались по назначению, стали организовываться креативные пространства. Сегодня это — крупнейшие индустрии, объединившие и анимацию, и дизайн, и IT-технологии, и моду, и театр. Вокруг этих территорий появились атмосферные общественные пространства, комфортное жилье. Мы поможем регионам не только правильно перенять этот опыт, но и сформировать новые модели креативных пространств, избежать типичных и нетипичных ошибок в процессе их создания, и тем самым сэкономим региональным продюсерским центрам время — это несколько лет. Также с помощью партнеров нашей программы будем привлекать на эти площадки интересных и самых креативных резидентов», — подчеркивает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

К программе по развитию креативных пространств на месте промзон и заброшенных зданий Rurban Creative Lab уже присоединились Союз креативных кластеров, ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК), ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР), ассоциация музыкальных коллективов (АМК) и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, который будет способствовать формированию культурной и театральной составляющих на территориях создаваемых кластеров.