Москва, 6 апреля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России выявлено в общей сложности 103 случая заражения «британской» разновидностью коронавируса. Об этом 6 апреля рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

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"Обнаружено 103 (носителя) британского варианта (SARS-CoV-2) и 10 южноафриканских», — заявила она.

Также Попова уточнила, что на данный момент в России не отмечается внутреннее распространение этих штаммов коронавируса и все вышеуказанные случаи являются завезенными из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории РФ за минувшие 24 часа было выявлено 8238 новых носителей коронавирусной инфекции, в результате чего их общее число за время пандемии достигло 4 597 868.