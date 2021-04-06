Алушта, Крым, , 14:19 — REGNUM Школьница упала в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома с высоты десятого этажа в Алуште, сообщили 6 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Предварительно установлено, что 4 апреля 13-летняя девочка с компанией друзей гуляла по недостроенному многоэтажному дому по улице Перекопская Алушты. Во время игры в прятки она упала в шахту лифта с 10 этажа, получив множественные травмы.

В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Симферополя в стабильном состоянии. Следственные органы начали проверку — устанавливаются обстоятельства нахождения детей на объекте, не предназначенном для детского досуга и представляющего опасность, а также соблюдение собственником долгостроя норм безопасности.