Москва, , 14:18 — REGNUM Законопроект, разрешающий строительство домов на фермерских землях, предполагается существенно доработать.

«Мы предлагаем ввести четкую пропорцию и ограничение по площади тех земель, которые можно использовать для строительства дома для фермеров», — отметил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Также предлагается субъектам РФ с помощью регионального законодательства определить территории, где возможно разрешить строительство дома для фермеров.

«И только после принятия закона на региональном уровне можно будет получить разрешение на строительство фермерского дома с соблюдением ограничений по площади и пропорции», — рассуждает парламентарий.

Похожий механизм действует при выделении дальневосточного гектара, когда регионы сначала определяют зоны, где можно выделить дальневосточный гектар, а потом уже предоставляют участки. Этот механизм работает и его можно использовать, резюмировал глава комитета Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, разрешающий строительство жилья для фермеров на их землях, Госдума приняла в первом чтении в 2020 году. Поправками прописывается возможность размещать жилой дом на земельном участке сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (фермерского дома).

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