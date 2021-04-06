Воронеж, , 14:09 — REGNUM Против установки в Воронеже памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (псевдоним Хой) выступил ряд преподавателей Воронежского государственного педагогического университета. 6 апреля открытое письмо в адрес мэра Воронежа Вадима Кстенина за подписью семи сотрудников вуза опубликовали СМИ.

«В нашем педуниверситете училась дочь Юрия Клинских, и педагогическое сообщество вуза хочет выразить через своих представителей свое мнение относительно установки в столице Черноземья памятника певцу. Мы считаем, что открытие памятника Юрию Хою в нашем городе сейчас нецелесообразно по ряду причин», — говорится, в частности, в письме.

Авторы послания считают, что творчество Хоя не является близким для большей части населения города, так как он был ярким представителем панк-культуры, вызывают негодование педвузовских сотрудников и тексты «Сектора Газа» из-за ненормативной лексики.

«Даже сегодня фанаты цитируют тексты «Сектора Газа», в первую очередь, за точность попадания в настроение разрушения, протеста, агрессии, безудержного веселья», — говорится в письме.

Авторы письма считают, что установка памятника Хою может спровоцировать массовые протесты среди жителей города, и напоминают, что в городе до сих пор нет памятников выдающимся деятелям культуры, также имевшим отношение к Воронежу — Витольду Ростроповичу, Марии Мордасовой, Михаилу Носыреву, Геннадию Ставонину, Вячеславу Овчинникову. Вернуться же к вопросу об установлении памятника Хою, считают преподаватели, можно «через несколько лет, а лучше — десятилетий».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Воронеже вновь активизировалось обсуждение возможности установки в Воронеже памятника лидеру — вопрос поднял местный общественник. Опрос, который проводила мэрия Воронежа, показал, что 87% участников голосования хотели бы видеть в Воронеже памятник музыканту.