Анкара, 6 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Отмена конвенции Монтрё, о которой недавно вновь заговорили в Турции, стала возможной на фоне существенного снижения международного, в том числе военного, влияния США и Европы на средиземноморский регион. Своим поведением президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган уведомляет «все заинтересованные стороны», что статус проливов Босфор и Дарданеллы перестал быть неизменным, и он готов его пересмотреть.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Откровенный демарш 103 отставных турецких адмиралов в сторону властей Анкары с просьбой не допустить отмены конвенции Монтрё вызвал возмущение не только Эрдогана, но и большей части политического истеблишмента республики. Как напомнили эксперты Института РУССТРАТ, четверых подписантов на беседу вызвал прокурор Анкары.

Отставных адмиралов взволновало решение правительства вернуться к строительству канала «Стамбул», который будет дублировать существующий морской путь из Черного в Средиземное море. Дополнительным важным преимуществом новинки станет тот факт, что её не касаются нормы Конференции о режиме Черноморских проливов 1936 года. Принятая на конференции конвенция Монтрё ограничивает проход военных судов нечерноморских государств, отметили в Институте РУССТРАТ.

По словам Эрдогана, новый канал будет выгоден для экономики Турции — при стоимости около 10 млрд долларов, в год маршрут будет приносить республики от 6 до 8 млрд долларов. Так как существующий путь серьёзно загружен, Анкара станет «главной таможней на дороге» в Средиземном море.

Хотя президент Турции заверил международное сообщество, что не планирует нарушать международные соглашения, он оговорился, что это относится к настоящему времени. Далее в своей речи, акцентировали внимание специалисты РУССТРАТ, он уточнил, что если в будущем такая необходимость возникнет, «мы без колебаний пересмотрим любые договоренности».