Черкесск, , 13:57 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии плинируют построить крупный культурно-досуговый ярмарочный комплекс. Проект будет реализован в городе Черкесске. Для территории комплекса уже выделен участок площадью свыше 8 тыс. кв. м. по улице Шоссейной, сообщил мэр города Черкесска Алексей Баскаев.

В зону ярмарочного комплекса будут входить ряд крупных объектов, в том числе открытый амфитеатр и круглогодичный каток, аттракционы и детские площадки, зоны питания и торговые павильоны. Проект начнет реализовывать уже в мае 2021 года компания «Русские ярмарки».

«Внешние декорации ярмарочного комплекса будут отражать национальный колорит субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии и других этносов нашей многонациональной страны. Сделаем все возможное, чтобы культурно-досуговый ярмарочный комплекс стал центром притяжения для всех жителей и гостей Черкесска», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

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