Черкесск, , 09:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии планируется создать первый на территории региона культурно-досуговый ярмарочный комплекс. Реализацией проекта будет заниматься федеральная компания, которая уже установила такие комплексы в разных субъектах РФ, сообщил на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Руководитель компании Акиф Гилалов представил проект комплекса главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову. Основная цель его создания на территориях различных субъектов РФ заключается в том, чтобы возродить традиции ярмарочной торговли и вместе с тем поддержать народные промыслы и традиции культуры народов, населяющих данные регионы.

Стороны договорились о начале строительства стилизованного культурно-досугового ярмарочного комплекса в столице Карачаево-Черкесии в мае 2021 года.