Москва, 6 апреля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В шести регионах России заболеваемость коронавирусной инфекцией выше, чем в среднем по стране. Об этом 6 апреля сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По её словам, в РФ есть ряд субъектов, где заболеваемость превышает среднероссийские показатели.

«Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

В целом в России, по оценке главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом «не самая стабильная».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о рисках ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.