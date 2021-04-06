Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Ростовской области латать дорожные ямы будут по системе «Светофор», которая позволит оценить состояние транспортных артерий после зимнего периода. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Яма на дороге

«Каждый день минтранс должен видеть ситуацию и докладывать, что происходит за прошедшую неделю. И каждый глава муниципалитета должен знать, что произошло [на территории] за неделю, оперативно принимать адекватные меры», — подчеркнул в эфире телеканал «Дон24» глава региона.

Напомним, что ранее сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко заявил о сжатых сроках проведения ямочного ремонта. В частности, привести в порядок дороги необходимо к маю.