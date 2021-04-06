Москва, , 13:36 — REGNUM Россия находится в тройке лучших стран по скорости движения на железных дорогах. Об этом 6 апреля заявил глава РЖД Олег Белозёров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«У нас среднеучастковая скорость порядка 43 километров в час — такие железнодорожные термины, и они на самом деле растут, мы находимся в тройке лучших железных дорог по скорости движения», — заявил Белозёров.

По его словам, средняя скорость в транзите контейнера более 1050 километров в сутки.

«Для сравнения — в Европе порядка 200 километров, 200−250 километров в сутки, у нас — 1050», — указал он.