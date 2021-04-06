Брянск, , 16:31 — REGNUM Приз за рекордное количество очков в матчах «Звёзд России» и «Звёзд мира» передал в детский дом баскетболист Виталий Фридзон, сообщили 6 апреля в пресс-службе правительства региона.

Заслуженный мастер спорта и Почётный гражданин города Клинцы решил отдать деньги Клинцовскому дому ребёнка и социальному приюту для детей и подростков в Клинцах. Учреждения получили призовые спортсмена — 500 тысяч рублей.

«Виталий Фридзон — один из лучших снайперов отечественного баскетбола, собравший уже все возможные титулы. Когда-то он с удовольствием тренировался в родном городе и, чтобы подольше оставаться в спортзале, даже мыл в нём полы. После школы Виталий поступил в училище олимпийского резерва в Брянске и заключил первый в своей жизни контракт — с БК «Десна». Виталий не считает себя суперталантливым и говорит, что он просто любит баскетбол и всецело отдается делу. Каждый день выполняет по 200−300 бросков», — уточнили в пресс-службе.

Виталий Фридзон родился в городе Клинцы Брянской области, его именем в родном городе названа детская спортивная школа.