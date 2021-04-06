Брянск, 6 апреля 2021, 16:31 — REGNUM Приз за рекордное количество очков в матчах «Звёзд России» и «Звёзд мира» передал в детский дом баскетболист Виталий Фридзон, сообщили 6 апреля в пресс-службе правительства региона.
Заслуженный мастер спорта и Почётный гражданин города Клинцы решил отдать деньги Клинцовскому дому ребёнка и социальному приюту для детей и подростков в Клинцах. Учреждения получили призовые спортсмена — 500 тысяч рублей.
Виталий Фридзон родился в городе Клинцы Брянской области, его именем в родном городе названа детская спортивная школа.