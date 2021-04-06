Кострома, 6 апреля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Костроме с 5 апреля открылась общественная приёмная «Бессмертного полка» — предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов Шествие «Бессмертного полка» в Костроме в 2018 году

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

В Центре поисково-патриотической работы «Память» молодёжного комплекса «Пале» на улице Советской, дом 2/1 в Костроме горожане могут установить судьбу пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны родственника. Также поисковики и волонтёры могут помочь гражданам, не имеющим доступа к интернету, занести истории родных на сайт «Бессмертного полка».

Напомним, в 2020 году общественная приёмная не работала из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Чаще всего в приёмную обращаются пожилые люди, не владеющие технологиями поиска и размещения информации в интернете. Центр работает три дня в неделю — в понедельник и пятницу с 11 до 13 часов и с 17 до 19 часов, в субботу всех желающих примут с 14 до 16 часов. Работа центра продлится до 22 июня 2021 года.