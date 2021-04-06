Калуга, 6 апреля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Калуге в целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости провели анализ законности работы крупных торговых сетей федерального, регионального и муниципального значения. Об этом 6 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

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Представители прокуратуры проверили продуктовые магазины на соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования и антимонопольного законодательства.

«По итогам проверки надзорным органом указано руководителям розничных торговых сетей на недопущение фактов необоснованного повышения цен на продовольственные товары. Вручены прокурорские предостережения», — сказала Искрина Басулина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге наблюдается максимальная цена на лук среди соседних областных центров. Также в регионе подорожали капуста (на 4,6%) и морковь (4,4%). В магазинах области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 43,64 руб./кг и масло подсолнечное — 91,46 руб./кг.