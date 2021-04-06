Джакарта, , 12:51 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что пандемия привела к сильнейшему сокращению мировой экономики за последние 150 лет, особенно в 170 странах, сообщает Antara.

Влияние пандемии на Индонезию почувствовалось во втором квартале 2020 года, что вызвало экономический спад до 5,32%.

По словам министра, экономический спад в Индонезии лучше, чем в странах-членах G20, таких как Франция, Индия, Мексика, Великобритания, Бразилия и Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Турции заявил, что 23 индонезийских гражданина, которые пострадали при автобусной аварии в Кайсери, будут отправлены домой.

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