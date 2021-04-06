Иркутск, 6 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Иркутская область продолжает борьбу с талыми водами, которые по состоянию на утро 6 апреля потопили 137 участков в пяти населённых пунктах. Подробности сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

38.mchs.gov.ru Ликвидация паводка в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

На пострадавших от паводка 99 участках постоянно проживают 364 человека. Подтопленных жилых домов нет. В селе Хомутово в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 123 участка. За сутки от воды освободились 23 участка. В их числе 19 участков в садоводствах города Иркутска и 4 участка в селе Хомутово.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля талье воды зашли на 159 участков в Приангарье. Они находились в шести населенных пунктах региона. Также были подтоплены четыре садоводства в Иркутске, на которых расположены 153 дома, в которых проживают 398 человек.

Читайте также: Талая вода наступает в Приангарье: подтоплены десятки участков