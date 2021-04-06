В Красноярском крае выявили еще более 100 носителей коронавируса
Красноярск, 6 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 122 человек, после COVID-19 выздоровели 99 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в краевом оперштабе.
Kraszdrav.ru
Тест на коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»
За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 67 516 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 62 491 человек.
В регионе проведено уже 2 544 183 теста на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в крае выявили 120 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 114 человек.