Красноярск, 6 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 122 человек, после COVID-19 выздоровели 99 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 67 516 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 62 491 человек.

В регионе проведено уже 2 544 183 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в крае выявили 120 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 114 человек.