Москва, , 12:41 — REGNUM Необходимость цензуры в интернете определяется конкретным типом информации, которая распространяется. Такую уверенность выразили 60% жителей России, приводит данные ВЦИОМ.

Выступают за свободное распространение информации в интернете 11% опрошенных. Полагают, что вся информация в интернете должна подвергаться цензуре 26% граждан.

Не воспринимают регулирование интернета как ущемление своей личной свободы 65%. Противоположное мнение у 30%. Не станут принимать участие в протестах против ужесточения контроля в интернете 87%.

Опрос по телефону проведён 7 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете в обязательном порядке следует ограничить информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве из подручных материалов, уверены 91% жителей России.

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