Москва, 7 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Владимир Александрович Максименко (1923−1984) неоднократно смотрел смерти в лицо. Он был трижды тяжело ранен: под Сталинградом, Севастополем, Кёнигсбергом. Но всякий раз возвращался в строй.

Владимир Александрович Максименко

К апрелю 1944 года в звании сержанта командовал отделением автоматчиком 550-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии во 2-й гвардейской армии. 9 апреля в ходе освобождения Крыма, отражая контратаку противника под Армянском, одним из первых ворвался в боевые порядки немецкой пехоты. Огнем из автомата уничтожил несколько солдат и офицеров противника, еще шестерых взял в плен. В тот же день в бою за высоту 13.7 в составе танкового десанта вновь первым ворвался в неприятельские траншеи. Действуя автоматом и гранатами, подавил две пулеметные точки, убив свыше десяти и пленив шесть военнослужащих. В том же бою Максименко заменил собой раненого командира взвода. 17 апреля уничтожил зенитное орудие немцев, был контужен (потерял слух), но до конца боя оставался в строю.

Непосредственное начальство представило Владимира Александровича к ордену Красного Знамени, но командир дивизии генерал-майор Александр Игатьевич Казарцев повысил статус награды до Героя Советского Союза.

Почетное звание и медаль Золотая Звезда (№ 5105) сержант получил 16 мая 1944 года.

После войны Максименко продолжил службу в армии, демобилизовавшись спустя два года после победы в звании лейтенанта. Какое-то время работал на шахте, а затем на морских судах.