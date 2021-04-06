Москва, , 12:19 — REGNUM Из комы вышла Мария Артемова, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием блогера Эдварда Била. Об этом заявил муж пострадавшей, сообщает издание «360».

По его словам, в состоянии Артемовой наблюдается положительная динамика. «Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили», — сказал мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на Новинском бульваре в Москве произошло ДТП с участием блогера Эдворда Била. Пранкер, управляя автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen, за рублем которого находилась Ария Артемова.

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