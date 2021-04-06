Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Екатеринбурге закончил работу последний магазин электроники торговой сети «Норд». На его месте открылся магазин челябинской сети «RBT.ru».

Раньше у «Норда» имелись филиалы по всему городу. В настоящий момент в Екатеринбурге сеть не функционирует. Последний магазин работал на улице Шаумяна.

По данным сервиса «2ГИС», магазины «Норда» ещё открыты в Арамили и Верхней Пышме (Свердловская область). Сайт компании недоступен.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть «Норд» основал бизнесмен Илья Борзенков. Какое-то время предприниматель проработал заместителем главы Екатеринбурга по вопросам экономики и финансов.

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