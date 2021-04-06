Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Сообщения о якобы концентрации российских войск у границ с соседней Украиной вызывают новую обеспокоенность в регионе и во всем мире. В свою очередь руководитель программы «Россия и Евразия» Института внешней политики (Стокгольм) Мартин Краг считает, что целеполагание России в отношении западного соседа абсолютно неизвестно. Об этом он сообщил в интервью шведскому телеканалу SVT.

«Какие именно намерения у Кремля, никто не может знать наверняка», — констатировал Краг.

Представители Украины заявляют, что Россия якобы сконцентрировала тысячи военнослужащих на западной границе. В Кремле не отрицают определенных перемещений войск, но считают, что Россия никому не угрожает, потому что такими действиями страна якобы «защищает свою безопасность».

«Судя по всему, сообщения о концентрации российских войск у границ Украины вызвали новую озабоченность», — отметил Краг.

Краг полагает, что решающее значение для поведения Россия имеют представления о неминуемых санкциях со стороны Запада.

«Явные сигналы о жестких санкциях со стороны Запада могут иметь сдерживающий эффект для России. В таком случае такие угрозы санкций следует объявлять заблаговременно», — предупредил Краг.