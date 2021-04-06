Красноярск, 6 апреля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На территории строительства надземного пешеходного перехода через улицу К. Маркса в Красноярске археологи нашли монеты и посуду XVIII—XIX веков.

Пресс-служба администрации Красноярска Находки археологов в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM 6 апреля в мэрии, культуросодержащие слои эпохи палеолита, перекрытые элементами регулярной застройки города рубежа XVIII—XIX вв, обнаружили на объекте археологического наследия «Красноярск. Ансамбль археологических объектов Красноярский острог».

Найдены фрагменты хозпостроек, стеклянной и фарфоровой посуды, медные монеты эпохи Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I. Предположительно, это остатки торговых лавок и питейных заведений «Старобазарной площади», уточнили в мэрии.

Пресс-служба администрации Красноярска Старые монеты

Археологические работы должны завершиться до конца апреля. После этого подрядчик приступит к строительству моста. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, древние артефакты обнаружили археологи на месте реконструкции дороги в Темрюкском районе Краснодарского края.

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