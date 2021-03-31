Краснодар, , 11:04 — REGNUM Ряд древних артефактов обнаружили археологи на месте реконструкции дороги в Темрюкском районе Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 31 марта. Археологические изыскания проводят при любом строительстве на памятниках археологии.

«Сейчас в связи со строительством и реконструкцией автодороги федерального значения на территории Славянского и Темрюкского районов начались масштабные раскопки шести памятников археологии. И уже найдены редкие экспонаты, которые пополнят музейные фонды», — сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

В ходе раскопок древнего поселения, располагавшегося на месте, где планировалось строительство, археологи обнаружили керамическую чашу — по предварительным оценкам, она могла иметь ритуальное назначение. Также обнаружены захоронения, которым около двух тысяч лет с отлично сохранившимся погребальным инвентарем.