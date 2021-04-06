Тукаевский район, Татария, , 10:42 — REGNUM В Тукаевском районе Татарии отловили более 600 беспризорных собак. За счет средств муниципалитета животных в ближайшее время стерилизуют и чипируют.

В районе для учета и контроля численности бродячих собак заключили договор с индивидуальным предпринимателем, который организует отлов, стерилизацию и чипирование беснадзорных животных. Рейды по отлову собак уже прошли в дачном некоммерческом партнерстве «Усадьба», Малой Шильне, Нижнем Суык-Су, поселках Сосновый бор, Круглое поле, в Новотроицком, Суровке, Бурдах, Мелекесе, Старых Ерыклах, а также в поселке совхоза «Татарстан».

ИА REGNUM напоминает, в управлении Роспотребнадзора Татарии в 2020 году зарегистрировали 9960 обращений по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными. Через систему «Народный контроль» по категории «Бездомные животные» за прошлый год опубликовано 1410 уведомлений. За первый квартал 2021 года число обращений выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Читайте также: Жители Татарии стали чаще жаловаться на безнадзорных животных

Читайте также: СК занялся проблемой бродячих собак в Бурятии после гибели пенсионерки