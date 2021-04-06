Заиграевский район, Бурятия, , 08:51 — REGNUM Следственное управление СКР по Бурятии направило письма в адрес районных администраций республики с вопросами о мерах по борьбе с бродячими собаками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, главам районов предложено сконцентрировать силы на этой проблеме.

Как отмечается, в настоящее время в регионе расследуется сразу несколько уголовных дел о халатности чиновников в связи с нападениями собак на людей. В последнем случае в Заиграевском районе 80-летнюю жертву собаки загрызли насмерть. На место происшествия выехал и. о. руководителя СУ Сергей Базаров и лично координирует работу следственной группы.

«Под его руководством проведены первоначальные следственные действия. Двух бродячих собак, напавших на потерпевшую, удалось найти. Сейчас проводятся необходимые ветеринарные исследования», — отметили в управлении.

Он также встретился с главой района, поставив перед ним вопрос о первоочередных мерах по защите людей от собак. В частности, о заключении дополнительных контрактов на отлов бродячих животных, усилении полицейских патрулей и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии бродячие собаки насмерть загрызли престарелую женщину