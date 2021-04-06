Ташкент, , 09:47 — REGNUM В Узбекистане планируют ввести ответственность за незаконный оборот неогнестрельного оружия, сообщает 6 апреля агентство Kun. uz со ссылкой на проект соответствующих поправок в законодательство.

Законопроект находится на рассмотрении в комитете Сената Узбекистана по вопросам обороны и безопасности. Согласно документу, функции регулирования и контроля за оборотом оружия будут переданы от Национальной гвардии органам внутренних дел.

В настоящее время полномочия по лицензированию и выдаче разрешений в области гражданского и служебного оружия возложены на Национальную гвардию. Однако функции контроля за оборотом выполняют органы внутренних дел.