Сеул, 6 апреля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило сожаление в связи с отказом Пхеньяна от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

(stephan) Флаг КНДР

В министерстве отметили, что правительство страны надеялось на то, что предстоящие ОИ станут возможностью для построения мира на Корейском полуострове и для межкорейского сотрудничества и перемирия.

Представители министерства объединения Южной Кореи подчеркнули, что южнокорейская сторона продолжит искать возможности для продолжения совместной работы с Пхеньяном в данном направлении.

Известно, что комментарий официального Сеула появился через несколько часов после того, как КНДР объявила об отказе от участия в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса.

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