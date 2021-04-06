Краснодар, , 09:40 — REGNUM Крупные города Краснодарского края получат новые генеральные планы. На данный момент контракты на их разработку заключили Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, а в Сочи и Новороссийске разработали проекты технического задания и готовят конкурсные процедуры. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уходим от точечной застройки к комплексному освоению территорий, предусматриваем участки под школы, детские сады, поликлиники, зеленые зоны. Каждый генплан делаем прозрачным и публичным, привлекаем жителей и представителей общественности к обсуждениям, чтобы каждый имел возможность внести свои предложения», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Новый Генеральный план осенью 2020 года был принят в Краснодаре. План для Геленджика готовят специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства Санкт-Петербурга. Для Анапы разработаны предложения сохранения пляжных территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения. В Горячем Ключе проведен анализ использования территорий и потенциал их развития.