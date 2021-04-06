пос. Баранчинский, , 09:38 — REGNUM Старшеклассники школы №20 посёлка Баранчинский Свердловской области вместе с родителями и педагогами посетили Технический университет УГМК в День открытых дверей. Нынешние школьники уже сейчас определяются с выбором дальнейшего жизненного пути. У каждого из побывавших в университете появилась возможность заложить основы своей карьеры уже сейчас, став целевым студентом от АО «Святогор», и получить высшее образование за счет компании с гарантированным дальнейшим трудоустройством. Определиться с направлением: металлургия, горное дело, энергетика, автоматизация производств или механика школьникам помогли преподаватели и студенты Технического университета УГМК.

Перед обзорной экскурсией по одному из самых современных вузов России перед гостями выступил директор ТУ УГМК Вячеслав Лапин: «Вы сегодня приехали не просто в университет. Это — одна большая семья, где студенты — сегодня наши дети, а завтра они станут инженерами и руководителями — нашими коллегами. Приходя учиться в Технический университет, вы становитесь частью большой семьи Уральской горно-металлургической компании».

Гостей вуза приятно удивила техническая оснащенность университета, а практические занятия в лабораториях и на автоматизированных и виртуальных тренажерах оставили неизгладимое впечатление:

«Учебное заведение очень современное. Оборудование в лаборатории меня просто поразило, — поделился впечатлениями отец ученика 11 класса. — Я не встречал таких современных университетов. Самое главное — людей здесь учат на действующем оборудовании, на котором они в дальнейшем будут работать на предприятиях».

Отметили ориентированность университета на практические занятия и будущие абитуриенты: «Нам понравилось то, что на презентации было много практики, количество лабораторий, что все очень наглядно, интересно, познавательно. Университет отличает современный дизайн», — рассказала одна из учениц 11 класса.

Татьяна Волегова, педагог центра внешкольной работы «Факел» поселка Баранчинский, специализирующаяся на профориентационной деятельности, выразила надежду, что подобные мероприятия помогут определиться с будущей профессией не только выпускникам школ, но и нынешним девятиклассникам. Познакомившись с ультрасовременным высшим учебным заведением, баранчинские школьники по-новому взглянули на свое будущее и задумались о получении образования и профессии в стенах Технического университета УГМК.

Кроме того, баранчинским школьникам показали условия комфортного проживания в недавно построенном студенческом общежитии. Двух‑ и четырехместные комнаты, оборудованные душевыми кабинами, холодильниками, телевизорами, имеющими доступ к Wi-Fi. Студенты, проживающие в общежитии имеют возможность в свободное время посещать тренажерный зал.

Также в рамках Дня открытых дверей гости из поселка Баранчинский посетили мастер-классы, театральные квесты, смогли пообщаться со студентами и преподавателями. Завершающим этапом визита в Верхнюю Пышму для баранчинских школьников стала экскурсия в музейный комплекс УГМК.

Справка

Технический университет УГМК открыт в сентябре 2013 года для подготовки и переподготовки кадров предприятий горно-металлургического сектора промышленности. Ежегодно по программам дополнительного профессионального образования в ТУ УГМК обучается более 10 тысяч человек (70% из УГМК; 30% — сотрудники других промышленных компаний). По программам бакалавриата и специалитета в вузе получают высшее образование более 330 человек по пяти направлениям очного обучения и 265 человек — заочно. Отличительной особенностью вуза является тесная связь образовательного процесса и производства: многие сотрудники УГМК являются преподавателями университета, руководители организаций УГМК — индивидуальными наставниками студентов, лаборатории вуза интегрированы с исследовательскими центрами предприятий, а длительность производственных практик и стажировок в ТУ УГМК выше, чем в большинстве технических вузов.