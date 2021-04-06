Биробиджан, 6 апреля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Еврейской АО началось планирование празднования Дня весны и труда и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведение массовых мероприятий будет возможно только при стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке, прогнозировать которую пока рано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Eao.ru День Победы. 2019. Биробиджан

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Тем не менее оргкомитет рассмотрел план массовых мероприятий. На Первомай в Биробиджане планируется шествие трудовых коллективов, велопарад и концерт на площади Ленина.

В День Победы запланировано проведение более 30 мероприятий. Впервые за многие годы в Биробиджане пройдёт парад войск и техники. Его репетиции состоятся в конце апреля в вечернее время, а генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Также в Биробиджане 9 мая пройдёт шествие «Бессмертного полка», автопробег, спортивные соревнования, трёхчасовой концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске запланировано 300 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. В них примут участие около 60 тысяч детей и подростков. Самые масштабные — акция «Георгиевская ленточка», «Майский вальс» и «Кино Победы».