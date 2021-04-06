Кудрово, Ленинградская область, 6 апреля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В городе Кудрово Ленинградской области возник пожар в 12-ти этажном многоквартирном жилом доме. Из-за ЧП оказались заблокированы два этажа, пострадали два человека. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации ЛО Photo 2021-04-06 09.10.16

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ранним утром. В 06:42 мск в 12-ти этажном многоквартирном жилом доме на улице Столичная прогремел взрыв, после чего квартиру на 10-м этаже охватило пламя. Из-за пожара оказались заблокированы 10 и 11 этажи.

«Горела обстановка в квартире многоквартирного дома на площади 10 кв. метров. Было спасено 20 человек. В 7:34 пожар был ликвидирован», — уточнили в свою очередь в региональном управлении МЧС.

При пожаре пострадали два человека, оба были госпитализированы во Всеволожскую больницу.

Причины пожара устанавливаются. По данным СМИ, по предварительной информации, взорвался аккумулятор электросамоката.