Варшава, , 08:57 — REGNUM В ряде регионов Польши летом 2021 года ожидается засуха. Об этом сообщил директор Института метеорологии и водного хозяйства Польши Гжегож Василевский в интервью Polskie Radio 24.

«Среднемесячная температура в апреле и мае будет в пределах стандарта. Но в июне и июле температура будет выше нормы. Кроме того, мы прогнозируем, что осадки в эти месяцы будут ниже нормы. Так что, летом Польше грозит засуха», — заявил Василевский.

Метеоролог подчеркнул, что в последнее время засуха стала наблюдаться в Польше чаще, чем ранее — раз в несколько лет. Кроме того, чаще стали наблюдаться и наоборот наводнения.

«В нашей стране умеренный переходный климат, характеризующийся изменением погодных условий. Следовательно, для нас нормально иметь дело как с засухой, так и с наводнениями. Но то, что данные проблемы участились, свидетельствует о том, что изменения климата не обходят нас стороной», — заключил он.