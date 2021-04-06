Волгодонск, Ростовская область, , 08:46 — REGNUM В Ростовской области суд изучит материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела благоустройства департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска. Он обвиняется в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следователи полагают, что в 2017 году чиновник предложил исполнителю муниципального контракта за 1 млн рублей снять с личного контроля дорожные работы. После получения части денег к ремонту транспортных артерий претензий не последовало.

Подозреваемый на время следствия был арестован. Уголовное дело направлено в суд.