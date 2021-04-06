Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM В Свердловской области начальница поезда вагонного депо Санкт-Петербург Московский Северо-Западного филиала акционерного общества «ФПК» будут судить за покушение на коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Поезд курсировал по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. Следователи считают, что в декабре 2019 года женщина пыталась дать 20 тыс. рублей контролёрам-ревизорам. Деньги предназначались за то, чтобы не документировали выявленные нарушения в пути. Однако действия гражданки пресекли должностные лица Федеральной пассажирской компании.

Сейчас начальнице поезда грозит до семи лет колонии и штраф. Уголовное дело рассмотрит Шалинский районный суд.