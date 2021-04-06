Лозанна, Швейцария, , 07:50 — REGNUM Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести ранее запланированный в Токио с 1 по 4 мая олимпийский отборочный турнир по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

FINA в настоящее время рассматривает варианты переноса турнира и рассчитывает объявить о своём окончательном решении до конца недели.

Ранее организация уже перенесла два своих отборочных турнира: по плаванию на открытой воде и по прыжкам в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева получила от Международной федерации плавания письмо, информирующее об отмене отборочного предолимпийского Кубка мира, который должен был состояться в Токио с 18 по 23 апреля.

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