Барнаул, 6 апреля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Алтайский край и Республика Алтай попали в список отстающих регионов России, которым, согласно утверждённому президентом РФ Владимиром Путиным списку поручений, до 1 июля 2021 года надлежит обеспечить опережающий рост реальных денежных доходов населения и инвестиций. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, доклад о выполнении поручения должен быть представлен главе государства.

Константин Чепрасов ИА Красная Весна Правительство Алтайского края

Каким образом властям удасться реализовать поручение — остаётся только гадать. К примеру, телеграм-канал «Алтайский сыр» предположил, что жителей региона ждут очередная лукавая статистика и манипулирование цифрами.

«Потому что давайте объективно: ну с какого ляда мы тут, на Алтае вдруг совершим экономический прорыв?! По итогам 2020 года средняя зарплата в регионе выросла на 7% и всё-равно не дотянула даже до 30 тысяч. А с учётом потребительских цен этот рост по факту составил 3,6%.

При этом в Республике Алтай средняя зарплата приблизилась к 35 тыс., а средняя по Сибири в прошлом году составила 42 710 руб. То же самое и с инвестициями: власти региона отчитались, что в 2020-м в алтайскую промышленность вложены рекордные 13 млрд рублей инвестиций (опять на рекорды идём).

Хорошо же, правда? Но только львиная доля этих денег — бюджетные, федеральные, из фонда развития края, которые предприятиям дали пусть под небольшой, но процент. А инвесторов в привычном понимании, которые пришли бы со стороны и начали вкладывать рубли в нашу экономику, — увы», — отмечает «Алтайский сыр».

Напомним, на днях главред алтайского сайта «Что делать?» Валерий Савинков в своей заметке «Свежий кавалер», комментируя известие о награждении орденом Дружбы бывшего красноярского чиновника и бизнесмена Виктора Томенко, который вот уже три года руководит Алтайским краем, привёл статистику о реальных располагаемых доходах жителей Алтайского края: «2018 год — минус 4,1%, 2019 год — минус 0,8%, 2020 год — минус 5%».

«Замечу, что всё это время господин Томенко в официальных документах регулярно обещал не падение, а рост доходов населения — однако реальная картина по итогам его деятельности из года в год носила противоположный характер», — пишет Савинков.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019−2020 годов, согласно зарплатному рейтингу РИА Новости, «Два Алтая» оказались в аутсайдерах. Из всех 85 регионов Республика Алтай заняла 71-е место (27,9 тысячи рублей), Алтайский край — 74-е место (26,3 тысячи рублей).

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